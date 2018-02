Śledztwo ws. masakry w Koniuchach. IPN umarza sprawę

- Prokurator prowadzący przygotowuje postanowienie o umorzeniu postępowania - mówi Jacek Kozłowski z łódzkiego oddziału IPN. W masakrze zginęło 38 Polaków, w tym kobiety i dzieci.

Po 17 latach sprawa zbliża się do końca. - Prokurator prowadzący tę sprawę wydał postanowienie o zamknięciu śledztwa. Przygotowuje postanowienie o umorzeniu - powiedział Jacek Kozłowski z IPN.

Do zbrodni doszło 29 stycznia 1944 r. Mieszkańcy wsi Koniuchy (obecnie Litwa) zostali zaatakowani przez oddział Rosjan. Żołnierze podpalili wieś, strzelali do uciekających, używali również noży i siekier. W liczącej ok. 300 osób wsi zginęło 38 osób, w tym kobiety i dzieci.