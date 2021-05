Zaniedbania w szpitalu. Dokumentacja medyczna w piwnicy z grzybem i bez zabezpieczeń

Michał Kozik dodał: "Zgodnie z powołanym rozporządzeniem podmiot leczniczy musi także zapewnić warunki zabezpieczające dokumentację medyczną przed zniszczeniem, uszkodzeniem. Oznacza to, że wybór pomieszczenia, w którym przechowywana jest dokumentacja, nie może być przypadkowy – nie powinny to być pomieszczenia szczególnie podatne na zawilgocenie, zalanie, włamania. Dodatkowo przepisy wymagają, żeby dokumentacja medyczna była przechowywana w taki sposób, aby możliwe było jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki. Chodzi np. o to, że jeśli dokumentacja medyczna pacjenta sprzed kilku tygodni czy miesięcy będzie pilnie potrzebna do kontynuacji jego aktualnego leczenia, to jej szybkie wydobycie z "archiwum" nie będzie stanowiło problemu. Stąd należy wywodzić, że dokumentacja medyczna musi być układana w pewnym ciągu logicznym, pozwalającym na jej szybkie odnalezienie i przekazanie placówce medycznej, która aktualnie leczy pacjenta" – napisał w odpowiedzi na pytania WP Michał Kozik.