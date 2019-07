SLD zdecydowało ws. wyborów parlamentarnych

Większość z działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest za przystąpieniem do Koalicji Europejskiej w wyborach parlamentarnych. Włodzimierz Czarzasty ogłosił wyniki referendum w tej sprawie.

Już w weekend pojawiły się nieoficjalne wyniki referendum . Wynikało z nich, że politycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie pójdą sami do tegorocznych wyborów parlamentarnych. "Spędziłem wczoraj w pomieszczeniu gdzie było referendum trzy godziny i rozmawiałem z tymi, którzy przychodzili. Zdecydowana większość przychodzących i głosujących deklarowała, że będą optować za koalicją" – portal Interia przywoływał wypowiedź działacza SLD z jednego z miast wojewódzkich.

- Przyzwoitość nakazuje zwrócić się do naszych dotychczasowych koalicjantów i odpowiedzieć na zaproszenie i stwierdzić, że jesteśmy otwarci i gotowi do kontynuowania rozmów i kontynuowania pracy w Koalicji Europejskiej - mówił na konferencji prasowej Włodzimierz Czarzasty. - Czekamy na decyzję PSL. Z przyjemnością przyjmujemy stanowisko partii Wiosna, cieszymy się, że chce dołączyć do Koalicji Europejskiej - kontynuował.