SLD: Wyciekł film pornograficzny z udziałem polityka Pawła Lembasa

SLD: Film pornograficzny z udziałem polityka, Pawła Lembasa, wyciekł do sieci. Wykradziono go z komputera radnego SLD.

Jak podaje Super Express, do sieci wyciekł film pornograficzny z udziałem radnego SLD Pawła Lembasa. Z ustaleń wynika, że został on wykradziony z jego laptopa. Radny jednak nie komentuje zaistniałej sytuacji.

– Nie ma zasłoniętej twarzy, ciężko go nie rozpoznać. Nie wypowiadam się na temat moralności, to osobista sprawa. Każdy rozgarnięty człowiek wie, że to co raz pojawi się w sieci, już nie zginie. Mnie byłoby wstyd, radnemu widocznie nie było – wypowiedziała się dla Super Expressu radna, Jowita Pawlak