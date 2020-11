Sławomir Świerzyński znów krytykowany. Prezydent Wrocławia zakpił z lidera Bayer Full

Sławomir Świerzyński po swoich wypowiedziach na temat zespołu Kult już wiele razy był krytykowany. Tym razem zakpił z niego prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

Sławomir Świerzyński znów krytykowany. Kpiny z lidera Bayer Full

Sławomir Świerzyński nie ma ostatnio dobrej prasy. Lider zespołu Bayer Full po swoich wypowiedziach po przyznaniu pół miliona złotych odniósł się do słów Kazika Staszewskiego z zespołu Kult, który krytykował pobieranie dotacji z budżetu państwa przez artystów. - A kto by chciał płyty Kultu kupować? Kto pamięta taki zespół? - mówił Świerzyński.

Fani Kultu pokazali jednak, że pamiętają o zespole, a lider Bayer Full naraził się na kpiny. Z muzyka disco polo zażartował prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Samorządowiec poszedł do sklepu z muzyką i nagrał filmik, którym uwiecznił moment kupowania płyty Kazika. - Dobry wieczór moi drodzy. Ostatnio usłyszałem od pewnego gentlemana stwierdzenie "kto dzisiaj słucha Kult i Kazika?". Dodam, że ten gentleman jest znany przeze mnie tylko z jakiegoś hitu o "majteczkach w kropeczki". No to ja chciałbym oznajmić temu jegomościowi: takich "frajerów", jak ja słuchających Kultu i Kazika jest wielu - mówił Sutryk.

- Ja słucham go od dawna, bo to utwory mojej młodości. No i właśnie dlatego dzisiaj kupiłem płytę Kultu. A płytę pana gentlemana zostawiam dla innych do kupienia, może skorzystacie. Ale jest ostatnia, także lećcie i kupujcie! - kpił prezydent Wrocławia.

Sławomir Świerzyński. Kim jest?

Bayer Full to najstarszy i jeden z najpopularniejszych zespołów disco polo. Liderem i wokalistą zespołu jest Sławomir Świerzyński. Zespół na polskiej scenie obecny jest od 1984 roku. Wylansował wiele hitów polskiej muzyki tanecznej. "Majteczki w kropeczki", "Moja mała blondyneczko" czy "Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina" zna każdy. To jedne z największych hitów w historii disco polo w Polsce.

Grupa ma w swoim dorobku siedem płyt sprzedanych w łącznym nakładzie 16 milionów egzemplarzy. W 1991 roku zespół podpisał swój pierwszy kontrakt płytowy. Przez 35 lat występów w zespole przewinęło się ponad 50 osób, ale od zawsze liderem jest Świerzyński. Zespół ma też za sobą chińską ekspansję, którą chwalił się Świerzyński, ale po latach okazało się, że zespół nie odniósł tam sukcesu.

