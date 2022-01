Sławomir Neumann chwali o. Tadeusza Rydzyka ws. szczepień. "To dobry głos"

W sobotę na sympozjum "Oblicza pandemii" o. Tadeusz Rydzyk zdradził, że przyjął trzy dawki szczepionki przeciwko COVID-19. W poniedziałek pochwalił go za to poseł KO Sławomir Neumann. - To dobry głos. (Wcześniej) Kościół zrobił wiele złego, aby odsunąć ludzi od szczepień - ocenił polityk w "Politycznym Graffiti" Polsat News.