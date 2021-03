Śląskie. Zatrzymano pięciu policjantów, w tym komendanta komisariatu. Podejrzani są o przekroczenie uprawnień

Funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych z Katowic na polecenie prokuratora we wtorek, 30 marca, zatrzymali czterech policjantów z wydziału ruchu drogowego bielskiej komendy oraz komendanta jednego z z podległego tej komendzie komisariatu. Zatrzymano też osobę podżegającą policjantów do popełniania przestępstw.

Śląskie. Zarzuty dla pięciu policjantów

Prokuratura nie zdradza dodatkowych szczegółów dotyczących zarzutów ze względu na to, że opierają się one także na materiałach niejawnych.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień i zostali przesłuchani. Może im grozić kara do 10 lat więzienia, podobnie jak osobie, która miała nakłaniać ich do popełnienia przestępstwa. Po przesłuchaniu prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych poręczenia majątkowew wysokości od 10 do 20 tys. zł i dozór policji. Funkcjonariusze zostali też zawieszeniu w czynnościach służbowych.