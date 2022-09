Śląskie. Pracownik przysypany podczas prac ziemnych. W akcji śmigłowiec LPR

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w miejscowości Orzech w województwie śląskim. Podczas budowy kanalizacji jeden z pracowników firmy wykonującej prace ziemne wpadł do wykopanego dołu i został częściowo przysypany. W efekcie 22-latek odniósł obrażenia, które wymagały pilnego przetransportowania do szpitala.