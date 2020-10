Śląskie. Napadł na sklep, ukradł alkohol i poturbował pracownika sklepu

Do zdarzenia doszło w śródmieściu Bytomia. Do jednego ze sklepów wszedł młody mężczyzna. Nie miał zamiaru robić zakupów, chciał ukraść alkohol. Krążył po sklepie, czekając na odpowiedni moment. Doczekał się. Wykorzystując odwróconą uwagę pracownika sklepu, wbiegł za ladę, sięgnął po butelkę alkoholu i próbował z nią uciec. Zrobił to jednak bardzo nieudolnie. Butelka wypadła mu z ręki i stłukła się.