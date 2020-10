Śląskie. Mieli nielegalną broń. Policja przejęła pistolety maszynowe

W trakcie przesłuchania mężczyzna zdradził, że sprzedał także inną broń palną swojemu sąsiadowi. Jeszcze tego samego dnia śledczy zatrzymali 42-latka i zabezpieczyli w jego mieszkaniu kupiony pistolet maszynowy oraz 100 sztuk amunicji kalibru 9 mm, na którą również on nie posiadał zezwolenia. Zatrzymanym przestawiono zarzuty. Młodszemu grozi do 10, a 42-latkowi do lat więzienia.