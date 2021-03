Śląskie. Karambol w Koziegłowach. Zderzenie czterech ciężarówek

Do wypadku doszło w piątek, 12 marca wczesnym rankiem. Około godziny 5.00 na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 91 z drogą wojewódzką 789 jeden z kierowców najechał na tył poprzedzającego go pojazdu, a w niego uderzyły dwa kolejne. To był klasyczny efekt domina. Wyglądało groźnie – poinformowała policja.