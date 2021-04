Śląskie. 10 mln zł w budżecie obywatelskim. Preferowane projekty ekologiczne

Zadania zgłaszane do puli ekologicznej muszą spełniać łącznie następujące warunki: mieć dominujący charakter ekologiczny, wpływać na poprawę środowiska naturalnego i służyć rozwojowi całego regionu.

Śląskie. Rozpoczął się nabór projektów do budżetu obywatelskiego

Aby zgłosić projekt, należy wypełnić formularz za pomocą internetowego generatora ze strony bo.slaskie.pl. Wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć do urzędu marszałkowskiego z listą poparcia oraz – w przypadku zadań inwestycyjnych lub infrastrukturalnych – oryginałem zgody władającego obiektem lub terenem na realizację zadania. Nabór trwa do 16 maja.

W ubiegłorocznej edycji, której zadania będą realizowane w tym roku, pula również wynosiła 10 mln zł. Pod koniec września 2020 r. zarząd regionu zatwierdził do realizacji 40 projektów z tej edycji – o łącznej wartości ponad 9 mln zł.

Wśród wybranych do realizacji projektów są: budowa dwóch tężni solankowych, zakupy samochodu szpitalnego do przewozu pacjentów, karetki pogotowia i traktora ogrodowego,zajęcia z samoobrony, siatkarskie mistrzostwa powiatów i warsztaty z robotyki. Ich łączna wartość to ponad 9 mln zł.