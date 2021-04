Żywiec. Plantacja konopi indyjskich w mieszkaniu. Zlikwidowano ponad 100 krzewów

Na trop plantacji wpadli funkcjonariusze z Krakowa. Z ich informacji wynikało, że w jednym z mieszkań w Żywcu mogą być narkotyki. Podczas obserwacji dostrzegli 42-latka, którego podejrzewali, że jest zamieszany w proceder. Wsiadł on do samochodu i pojechał do sklepu.

Żywiec. 42-latek uprawiał marihuanę

42-latek i jego o 20 lat młodszy znajomy usłyszeli już zarzuty uprawy krzewów konopi,która mogła dostarczyć znaczną ilość środka odurzającego. Grozi za to do 8 lat więzienia. Starszy z podejrzanych odpowie również za posiadanie znacznych ilości środków odurzających i przygotowania ich do wprowadzenia ich obrotu. Grozi za to nawet 10 lat za kratami. - Dodatkowo, jeśli wyniki badań potwierdzą, że prowadził on pojazd mechaniczny pod wpływem środka odurzającego, to odpowie również za to przestępstwo – poinformowała policja.