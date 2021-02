Żywiec. Oleista plama na rzece i postępowanie policji

Do pracujących na miejscu służb dołączyli przedstawiciele nadzoru wodnego PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Żywcu, a także policjanci oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Okazało się, że doszło do skażenia potoku Sienka. Część zanieczyszczeń dostała się do Soły, a następnie do Jeziora Żywieckiego.