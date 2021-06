Żywiec. Drzewo runęło na jadący samochód. Matka z córką trafiły do szpitala

Żywiec. Dwie osoby ranne. Drzewo runęło na samochód

Jak poinformował portal "Żywiec112" na miejsce natychmiast wysłano trzy zastępy strażaków z JRG Żywiec, którzy chcąc dostać się do osób znajdujących się we wraku, byli zmuszeni użyć narzędzi hydraulicznych. Kobiety podróżujące audi były zakleszczone w środku. Jak stwierdził cytowany przez portal ratownik medyczny: "to cud, że nikt nie zginął. Drzewo uderzyłoby kilka centymetrów dalej i byłaby wielka tragedia".