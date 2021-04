Żory. Zaatakował nożem i ukradł rower. To nie jego pierwszy napad

Do zdarzenia doszło na jednym z żorskich osiedli. - 27-latek w środku nocy na klatce schodowej zaatakował 28-latka. Pokrzywdzony mężczyzna najpierw uciekł widząc, że nożownik zmierza w jego kierunku i krzyczy, grożąc mu nożem. Kiedy zobaczył jednak, że sprawca wyprowadza jego rower postanowił odzyskać go i ruszył w stronę napastnika. W tym momencie po raz kolejny 27-latek wyciągnął niebezpieczny przedmiot i po krótkiej szarpaninie oddalił się z miejsca zdarzenia z jednośladem należącym do pokrzywdzonego – opisuje kulisy zdarzenia żorska policja.