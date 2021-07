Zawiercie. Żądał spaceru z psem, brutalnie napadł na pracownicę schroniska

O napaści, do której doszło w czwartek, poinformowali pracownicy zawierciańskiego schroniska w poście na Facebooku. "Do naszego schroniska przyjechał wczoraj mężczyzna bez wcześniejszego umawiania i chciał się zapoznać i iść na spacer z Barym - owczarkiem niemieckim. Z uwagi na fakt, że Bary jest specyficznym psem i na spacery chodzi z wybranymi osobami nie było takiej możliwości na tą chwile. Mężczyzna swoim zachowaniem wzbudził nasz niepokój i poprosiliśmy o kontakt telefoniczny, aby umówić wizytę razem z wolontariuszką, która pracuje z psem. Człowiek ten stał się wtedy bardzo agresywny, więc poprosiliśmy go kilkukrotnie o opuszczenie obiektu czego nie zrobił... Postanowił zaatakować naszą koleżankę, która była w pobliżu.