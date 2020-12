Zawiercie. Miasto rozda pulsoksymetry

Pulsoksymetry to elektroniczne urządzenia służące do pomiaru saturacji krwi, podstawowego parametru pozwalającego określić, czy dana osoba jest w stanie zagrożenia i czy wymaga interwencji. To niewielki urządzenie nakładane na palec wskazujący. Pomiar jest prosty i bezinwazyjny. Mierzy m.in. saturację, czyli nasycenie krwi tlenem. Wykonując pomiar, należy pamiętać, by robić go w pozycji siedzącej, po kilku minutach odpoczynku. Przed pomiarem należy umyć ręce i dokładnie je wysuszyć. Korzystając z pulsoksymetru nie można mieć pomalowanych paznokci. Na nieprawidłowy pomiar może wpływać m.in. ruch palca podczas pomiaru i zbyt długie paznokcie.