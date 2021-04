Zabrze. Zakażony koronawirusem wybrał się po alkohol. Nie zamierzał za niego płacić

Zabrze. Nieodpowiedzialne zachowanie 22-latka

Zabrzańscy policjanci zakończyli aktem oskarżenia zakończyli prowadzoną od roku sprawę szeregu kradzieży włamaniem do altan na ogródkach działkowych. Sprawcy to trzej mężczyźni w wieku 50,40 i 26-lat. Wszyscy podejrzani w tej sprawie to mieszkańcy Zabrza. Śledczy zebrali materiał dowodowy, który łącznie pozwolił na przedstawienie 40-latkowi 70 zarzutów dotyczących włamań oraz zniszczeń mienia. Pozostali dwaj mężczyźni usłyszeli po 35 zarzutów, które dotyczyły włamań oraz zniszczeń mienia dokonywanych na ogródkach działkowych. Teraz ich sprawą zajmie się sąd. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.