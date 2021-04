Zabrze. Umowa podpisana, pomogą osobom zagrożonym niewydolnością serca

- Jest to bardzo ważny i potrzebny społecznie projekt. Telemonitoring osób z urządzeniami wszczepialnymi wysokoenergetycznymi to rozwiązanie ważne diagnostycznie i terapeutycznie, szczególnie zaś w czasie epidemii SARS-COV-2 i utrudnionego dostępu do specjalistów. Dlatego realizacja tego projektu dedykowanego pacjentom z urządzeniami wszczepialnymi wysokoenergetycznymi to rozwiązanie odpowiadające na aktualne potrzeby pacjentów i lekarzy – podkreślił kardiolog prof. Lech Poloński.