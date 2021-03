Zabrze. Powstanie magistrala ciepłownicza, mieszkańcy północnych dzielnic odetchną czystszym powietrzem

Zabrze. Podpisana umowa na budowę magistrali ciepłowniczej

– Poprawa jakości powietrza jest zadaniem priorytetowym dla Zabrza, a rozwój sieci ciepłowniczej to najlepszy sposób na skuteczną walkę z niską emisją. To nie węgiel jest źródłem problemu, aledomowe paleniska węglowe. Dlatego podejmujemy inwestycje, które pozwalają na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Podpisana umowa to kolejny krok w kierunku zapewnienia mieszkańcom dostępu do ekologicznego ciepła systemowego oraz zmniejszenia niskiej emisji – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.