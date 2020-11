Zabrze. Dopiero się uczą, a już chcą walczyć z koronawirusem

Pandemia z dnia na dzień przybiera na sile, w kraju wprowadzane są kolejne obostrzenia by jak najszybciej udało nam się zwalczyć śmiercionośny wirus. Do walki z COVID-19 stają już nie tylko ci doświadczeni, ale także ci którzy dopiero uczą się jak pomagać innym.

Kilkudziesięciu studentów z kierunku lekarskiego i pielęgniarskiego Wyższej Szkoły Technicznej w Zabrzu oficjalnie powołało Studencki Medyczny Korpus Wolontariuszy. Chcą zostać wolontariuszami i pomagać w szpitalach przy chorych na COVID-19.

Jak twierdzą, każda para rąk jest teraz potrzebna do walki na froncie z koronawirusem. Poza tym, po to wybrali taki kierunek studiów, by wspierać tych, którzy tego potrzebują. Wiedzą, że ich umiejętności nie pozwalają na wykonywanie wszystkich czynności, ale i tak to wystarczy. Młoda kadra pomoże w pielęgnacji pacjentów, mierzeniu ciśnienia czy roznoszeniu kart. Niby niewiele, a tak sporo dla medyków którzy dzięki temu zostaną odciążeni.

Jak przyznają władze województwa, taka pomoc studentów jest nieoceniona. ”Ta chęć współpracy młodych ludzi, do tego, żeby wejść do szpitali i pomagać starszym kolegom z trochę większym doświadczeniem, spowoduje przede wszystkim taką metodę win - win. Wygrywają oni, dlatego, że tak naprawdę w praktyce uczymy się najwięcej, a z drugiej strony ich pomoc będzie naprawdę nieoceniona. Bardzo im dziękuję za to. Bardzo dużo osób boi się koronawirusa. To jest ogromny akt odwagi” - zapewnia Izabela Domogała, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Dzięki praktyce na prawdziwym polu walki, studenci nie tylko zdobędą nowe umiejętności, ale także dowiedzą się jak ważny jest kontakt z drugim człowiekiem – tj. rozmowa z pacjentem.

Gdy Ministerstwo Zdrowia zaapelowało, by młodzi ludzie zgłaszali się do pracy, kadra nie zwlekała z decyzją. ”W mediach pojawiały się apele z Ministerstwa Zdrowia, żeby młodzi pomogli. Skoro mamy wydział nauk medycznych i mamy studentów na kierunku lekarskim i pielęgniarskim, jako prodziekan zadałem im pytanie, czy by chcieli. Okazał się, że prawie wszyscy chcą” – wyjaśnia dr Michał Ekkert, prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Medycznych WST.