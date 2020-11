Wodzisław Śląski. Mógł przygotować ponad 100 działek dilerskich. Twierdził, że marihuanę ma na własny użytek

Policjanci z Wodzisławia Śląskiego zatrzymali 25-letniego mężczyznę. W jego mieszkaniu znaleźli marihuanę. Było jej tyle, że można było przygotować 113 dziełek dilerskich. Mężczyzna mieszkał sam i jak twierdził, posiadał taką ilość na własny użytek. Mimo tłumaczenia został zatrzymany. Usłyszał prokuratorskie zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Prokurator zastosował wobec mężczyzny dozór policyjny.

Troje mieszkańców Wodzisławia Śl. zatrzymanych za narkotyki

Nie był to jedyny sukces stróżów prawa z w walce z handlem narkotykami. Kilka dni temu zatrzymali troje mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, którzy posiadali znaczne ilości środków odurzających. Było ono możliwe dzięki pracy jastrzębskich kryminalnych. Mundurowi od dłuższego czasu podejrzewali o nielegalne posiadanie środków odurzających mieszkańców Wodzisławia Śląskiego. W efekcie policjanci z zespołu zwalczającego przestępczość narkotykową zatrzymali dwóch mężczyzn oraz kobietę. Śledczy jednocześnie wkroczyli do wytypowanych mieszkań, w których, jak podejrzewali, mogą być narkotyki. Po przeszukaniu pomieszczeń policjanci zabezpieczyli marihuanę oraz sadzonki konopi indyjskich. Sprawcy trafili do policyjnego aresztu.