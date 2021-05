Wodzisław Śląski. Chciał uniknąć mandatu, "zaprosił" policjantów na obiad

Wodzisław Śląski. Łapówka za uniknięcie mandatu

- Podczas kontroli jeden z policjantów poinformował 49-latka, że nakłada na niego mandat i punkty karne. By tego uniknąć, mężczyzna zaproponował stróżom prawa łapówkę, wkładając banknot do dowodu rejestracyjnego i przekazując go do ponownego sprawdzenia. Mężczyzna powiedział policjantom, by nie przypisywali mu punktów karnych, a w zamian za pieniądze, które włożył do dokumentów, kupili sobie obiad – poinformowała komenda policji w Wodzisławiu Śląskim.