Bytom. Jechał po pijanemu. Za przymknięcie oka proponował dwie stówy

Bytom. Chciał wręczyć łapówkę policjantom

Gdy kierujący uświadomił sobie, co mu grozi... wpakował się w jeszcze większe kłopoty. Zaproponował mundurowymodstąpienie od czynności służbowych i wręczył im 200 złotych łapówki. Policjanci nie dali się przekupić. Gotówkę zabezpieczyli, jako dowód w prowadzonym postępowaniu. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Prokurator zastosował wobec niego poręczenie majątkowe. Grozi mu teraz do dziesięciu lat więzienia.