Tychy. Za 10 milionów złotych zburzą wiadukt i wybudują go od nowa

- Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota-Roweckiego, który biegnie nad torami PKP, to jedno z większych zadań drogowych, jakie będzie realizowane w 2021 roku w Tychach - mówi Artur Kruczek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. - Stary obiekt zostanie wyburzony, a w jego miejsce powstanie nowy, wybudowany od podstaw.

To jedyna alternatywa, ponieważ stan techniczny obiektu wyklucza drobny remont – dodaje.

Prace w terenie najwcześniej ruszą wiosną, jednak dokładny termin wyburzenia obiektu nie jest jeszcze znany. Zależy on w dużej mierze od ostatecznych ustaleń, jakie aktualnie prowadzone są z PKP i ZTM.

Tychy. Będą utrudnienia dla kierowców i pieszych

- Z chwilą, gdy obiekt zostanie wyburzony nie będzie możliwości przejazdu z ul. Grota-Roweckiego na ul. Dmowskiego czy w al. Jana Pawła II. Objazd będzie prowadził ulicami: Dąbrowskiego, Wyszyńskiego i Jana Pawła II, a w drugą stronę ul. Jana Pawła II, al. Bielską i al. Niepodległości – wyjaśnia z-ca dyrektora MZUiM, Wojciech Łyko. – Zdajemy sobie sprawę, że będą to poważne utrudnienia dla kierowców, ale to był już ostatni moment, by zareagować.