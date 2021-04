Tychy. Przed jazdą po pijanemu nie zatrzymały go ani sądowy zakaz, ani więzienie

Policjanci z wydziału prewencji tyskiej komendy zatrzymali 43-letniego kierowcę opla na ulicy Uczniowskiej. Badanie wykazało w jego organizmie ponad dwa promile alkoholu. - Po sprawdzeniu jego danych w policyjnej bazie okazało się, że był on już wcześniej karany za jazdę na "podwójnym gazie". Mężczyzna miał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i był już skazany wyrokiem za jazdę w stanie nietrzeźwości, za co odbył karę więzienia – informuje tyska komenda.

Tychy. 43-latek za jazdę po pijanemu trafił do aresztu

Sąd nie był pobłażliwy dla 43-latka, który z poprzednich kar nie wyciągnął żadnych wniosków i znów siadł za kierownicą po alkoholu. Zdecydował o umieszczeniu go w tymczasowym areszcie. O dalszym losie amatora mocnych trunków zadecyduje sąd. Zatrzymanemu grozi do pięciu lat więzienia.

Pijany kierowca wpadł też w Kobiórze, nieopodal Tychów. Policjant z komisariatu w Łaziskach Górnych, na co dzień mieszkający w Kobiórze, właśnie jechał na nocną służbę. Po drodze postanowił wstąpić do miejscowego sklepu. Kiedy parkował, pod sklep podjechał samochód bmw. Wysiadł z niego młody mężczyzna, który chwiejnym krokiem wszedł do sklepu i bełkotliwą mową zwrócił się do ekspedientki.