Tychy. Konkurs rozstrzygnięty, szkołę ozdobi mural

Zdaniem jury zwycięski projekt prezentuje wysoki poziom artystyczny. - Autor w zaproponowanej pracy nawiązuje do twórczości patrona szkoły (na ścianie której znajdzie się mural) Rafała Pomorskiego, a do tego doświadczenie laureata gwarantuje należyty poziom realizacji muralu. Projekt posiada potencjał edukacyjny. Praca stonowana kolorystycznie, modernistyczna w formie, geometryczna, nawiązuje do otoczenia – wyjaśnili członkowie komisji.