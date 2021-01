Tychy. 18 lat temu zabrała ich lawina…

Spotkali się za to na wieczornej mszy w miejscowym kościele, by powspominać tych, którzy odeszli 18 lat temu. To siedmiu licealistów i ich opiekun, którzy zginęli po zejściu lawiny w Tatrach. Był 28 stycznia 2003 r., gdy trzynaścioro osób – mimo obowiązującego II stopnia zagrożenia lawinowego, postanowiło podjąć ryzyko, by wejść na najwyższy w Polsce szczyt. Pod wierzchołkiem Rysów, który mierzy ponad 2500 m n.p.m., zwały śniegu porwały dziewięciu uczestników wycieczki. Były tak ogromne, że załamały lód na Czarnym Stawie i pogrzebało w nim większość ofiar.