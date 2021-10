Tarnowskie Góry. Groźne znalezisko grzybiarza. Natychmiast wezwał policję

Do niebezpiecznego znaleziska doszło w poniedziałek, 4 października. Dyżurny tarnogórskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące znalezienia niewybuchu w lesie między dzielnicą Tarnowskich Gór - Strzybnicą a miejscowością Hanusek. Na miejsce wysłano policyjnego pirotechnika, który od razu zorientował się, że odnaleziony przedmiot, to pochodzący z czasów drugiej wojny światowej niemiecki pocisk do rakietowego granatnika przeciwpancernego Panzerschreck.