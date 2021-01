Tarnowskie Góry. Agresję wyładowali na policjantach. Zostali zatrymani

Jak poinformowała w środę (13 stycznia) policja w Tarnowskich Górach w minioną niedzielę policjanci zostali wezwani na interwencję do jednego z mieszkań znajdujących się przy ulicy Zamkowej w Tarnowskich Górach. Trzej agresywni mężczyźni zniszczyli w nim drzwi wejściowe, usiłowali wedrzeć się do środka oraz grozili właścicielowi mieszkania pozbawieniem życia. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci, agresorzy byli już na ulicy Nowaka. Stróże prawa chcieli ich wylegitymować, lecz ci byli bardzo agresywni. Konieczna była pomoc tarnogórskich wywiadowców, którzy przyjechali wesprzeć kolegów z patrolu.

Tarnowskie Góry. Atak na policjantów

To nie zniechęciło agresorów. Podczas wykonywania czynności, dwaj mieszkańcy Bytomia oraz jeden bez stałego miejsca zamieszkania,zaatakowali policjantów, zadając im ciosy pięściami i kopnięcia. Mundurowi szybko ich obezwładnili i zatrzymali. Dwóch 24-latków oraz 25-latek trafili do policyjnej celi. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie, mężczyźni usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia, zakłócenia miru domowego,gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Wobec agresorów prokurator zastosował policyjne dozory. Sprawcy nie mogą również kontaktować się i zbliżać do pokrzywdzonego tarnogórzanina. Mężczyznom grozi nawet pięć lat więzienia.