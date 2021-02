Szczyrk. Przybyli narciarze…a zaraz za nimi Sanepid z policją

Jak przyznali inspektorzy, jeśli zainteresowanie miłośników białego szaleństwa wciąż będzie takie duże, to na nic zdadzą się chęci właścicieli ośrodków – ludzie i tak nie będą pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości. Dlatego sanepid przekazał wskazówki, jak można polepszyć sytuację. Wszyscy liczą na to, że narciarze wezmą to sobie do serca.