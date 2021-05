Świętochłowice. Zaproponował usługi przewodnika, miał niecne zamiary

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. W godzinach wieczornych policjanci ze świętochłowickiej komendy pojechali na interwencję na ulicę Barlickiego w związku ze zgłoszeniem kradzieży mienia. - Na miejscu potwierdzili, że pokrzywdzonym jest młody mężczyzna z województwa podkarpackiego, któremu skradziono aparat. Mundurowi ustalili, że nieznany mężczyzna zaproponował 20-latkowi, że oprowadzi go po ciekawych miejscach w dzielnicy Lipiny. Dzięki temu student zdobędzie wyjątkowe kadry. Jak się jednak później okazało przewodnik miał zupełnie inne zamiary, bowiem podstępem wykorzystał zaufanie studenta. Gdy obaj poszli do jednego z budynków na terenie dzielnicy, nowo poznany mężczyzna zaoferował młodzieńcowi, że potrzyma jeden z jego aparatów. Gdy opuścili budynek, okazało się, że aparat "zniknął". Wtedy też przewodnik uciekł – opisują przebieg zdarzenia policjanci.