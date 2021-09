Świętochłowice. Próbował ukraść katalizator, zareagował świadek

29-letni mieszkaniec Świętochłowic nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania. Przyciśnięty przyznał, że próbował dokonać kradzieży katalizatora z opla, ale spłoszyli go interweniujący policjanci. Mundurowi zatrzymali go. Badanie trzeźwości wykazało w jego organizmie ponad 2 promile alkoholu. Za usiłowanie kradzieży grozi mu do pięciu lat więzienia. Wkrótce o jego losie zadecyduje sąd.