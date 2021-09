Chorzów. Kradł katalizator, zareagował świadek

Jak podała śląska policja, w piątek, 4 września, wieczorem do dyżurnego chorzowskiej komendy zadzwonił mężczyzna i powiadomił, że właśnie złapał złodzieja, który chciał ukraść katalizator z zaparkowanego tam samochodu. Na miejsce zostali skierowani mundurowi z chorzowskiego garnizonu, którzy zatrzymali złodzieja. - Z relacji świadka wynikało, że kilka minut temu, stojąc na swoim balkonie, spostrzegł jak pewien mężczyzna, podszedł do zaparkowanego samochodu i zaczął go podnosić na lewarku. Świadek, wspólnie z sąsiadem, zatrzymali mężczyznę nie będącego właścicielem samochodu, który chciał z niego skraść katalizator – opisują policjanci.