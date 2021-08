Czeladź. Rabusie w rękach policji, połasili się nawet na puszkę z pieniędzmi dla potrzebujących dzieci

Chorzowscy kryminalni zatrzymali z kolei 29-letniego mieszkańca Katowic, który specjalizował się w włamaniach do sklepów. W sumie usłyszał 10 zarzutów. Jak ustalili śledczy, nie był to jego pierwszy konflikt z prawem, a co za tym idzie, za popełnienie kradzieże poniesie większą odpowiedzialność. Do więzienia może trafić nawet na 15 lat. Decyzją prokuratora 29-latek został objęty policyjnym dozorem.