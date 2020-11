Świętochłowice. Łóżka dla chorych na COVID-19 od WOŚP

Niestety wciąż przybywa chorych na COVID-19 , a liczba miejsc w szpitalach maleje. Stąd w wielu miejscach budowane są szpitale polowe, gdzie trafią kolejni zakażeni. Ze specjalnym apelem do szpitala zwrócił się kilka dni temu Jurek Owsiak.

Poprosił, by placówki nie zamieniały normalnych łóżek na te przystosowane dla chorych na koronawirusa. Obiecał, że Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dostarczy brakujący sprzęt. 15 łóżek do intensywnej terapii trafi, m.in. do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach.