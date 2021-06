Świętochłowice Atak nożownika. Wezwano helikopter LPR

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem. Po godzinie 19.00 policja została wezwana do interwencji w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym przy ulicy księdza Michalskiego w dzielnicy Lipiny. Policjanci na miejscu zastali mężczyznę z ranami kłutymi, któremu udzielili pierwszej pomocy.