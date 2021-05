Wrocław. Chciał zabić śrubokrętem

Dolnośląscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który we Wrocławiu usiłował zabić człowieka śrubokrętem. I to z błahego powodu - nieporozumienia zaistniałego na drodze. Zaatakowany mężczyzna z poważnymi obrażeniami trafił do jednego z wrocławskich szpitali.