Sosnowiec. Skrzyneczki "uratują życie" w awaryjnych sytuacjach

Jest to nieduża metalowa skrzyneczka, w której umieszczone zostały środki higieny osobistej: podpaski, tampony, chusteczki i żele. Skrzyneczki umieszczono w damskich toaletach, tak aby można było z nich dyskretnie skorzystać. Kobiety znajdujące się w lepszej sytuacji finansowej także same mogą wesprzeć akcję i włożyć do skrzyneczki oryginalnie zapakowane produkty higieny osobistej.