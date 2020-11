Sosnowiec. Prowadzisz małą firmę i masz kłopoty przez koronawirusa, możesz liczyć na pomoc.

Wraz z pierwszą falą pandemii, na początku kwietnia br., władze Sosnowca wprowadziły pakiet "SOSnowiec dla mieszkańca i przedsiębiorcy”. Zakładał on odroczenia płatności w podatkach lokalnych, możliwość rozkładania na raty, odroczenia płatności czynszów w miejskich lokalach użytkowych, a w uzasadnionych przypadkach - umorzenia opłat. Sosnowiec zapewniał też możliwość złożenia deklaracji zerowej w przypadku opłaty śmieciowej, w razie niewytwarzania odpadów.

Sosnowiec wspomaga małe firmy

Teraz program ponownie został uruchomiony. Zwolnienia od podatku od nieruchomości dotyczą okresu od 1 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Przysługiwać będą one mikroprzedsiębiorcom oraz małym przedsiębiorcom, których działalność została ograniczona, przynajmniej przez część okresu od 10 października do 31 grudnia 2020 r. oraz których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.