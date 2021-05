Sosnowiec. Park zmienił oblicze, otwarcie w Dzień Matki

Zakończyła się renowacja Parku Fusińskiego w Sosnowcu. Zrewitalizowano prawie 7 hektarów terenu. Zmieniono też całą infrastrukturę tego miejsca. - W środę, 26 maja otwieramy odnowiony Park Fusińskiego czyli nowy Park Bioróżnorodności. To wyjątkowe miejsce z ponad 47 tysiącami nasadzeń krzewów i drzew, a także oczka wodne, domki dla owadów, budki dla nietoperzy i budki lęgowe dla ptaków. Warto to wszystko zobaczyć na własne oczy - zachęca prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. - Stworzyliśmy kolejne miejsce do odpoczynku i rekreacji dla sosnowiczan – dodaje.