Sosnowiec. Nieoczekiwana oferta, co zaproponował policjantom?

Sosnowiec. 38-latek próbował perfumami przekupić policjantów

38-latek postanowił polubownie załatwić sprawę. Zaproponował policjantom trzy flakoniki perfum, by puścili go wolno. - Mimo że został poinformowany, że już sama taka propozycja jest przestępstwem, mężczyzna ponawiał swoją propozycję – podała policja. W efekcie został zatrzymany. Podczas dalszych czynności śledczy znaleźli w jego samochodzie marihuanę, której ilość wystarczyłaby do przygotowania ponad 100 działek narkotyku.