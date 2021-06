Bielsko-Biała. "Owocny" dzień, sześcioro zatrzymanych z narkotykami

Mundurowi z Komisariatu I Policji w Bielsku-Białej zostali wezwani do awantury domowej, jaką ze swoim ojcem miał wywołać jeden z mieszkańców osiedla Złote Łany. - Kiedy na miejsce przyjechali stróże prawa, zastali 33-letniego bielszczanina i jego ojca. Potwierdzili, że doszło do awantury. Pijany 33-latek najpierw, dobijając się do mieszkania, uszkodził drzwi wejściowe, a później zwyzywał ojca. Podczas czynności służbowych mundurowi ujawnili w zajmowanym przez niego pokoju dwa krzewy marihuany, a w toku późniejszego przeszukania jeszcze porcję amfetaminy – poinformowała policja.