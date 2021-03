Sosnowiec. Na ulicach miasta staną "instrybutory"

Sosnowiec. "Instrybutory" policzą rowerzystów

Zaproponowana przez samorządowca nazwa to odwołanie do nagrania z akcji policjantów w Rymaniu, gdzie kobieta pod wpływem narkotyków zdemolowała stację benzynową swoim samochodem. Na filmie widać interweniujących funkcjonariuszy, którym obecni na miejscu świadkowie podpowiadają, by strzelając w opony nie trafili w "instrybutor". - Wykorzystując sytuację, staramy wpisać się w tok wydarzeń w naszym kraju - komentował Chęciński w Polsat News. - Staramy się dotrzeć do jak największej grupy ludzi. Jeśli mieszkańcom spodoba się ta nazwa i ją zaakceptują, to tak będzie - dodał.