Sosnowiec. Miasto wprowadza bon żłobkowy

Sosnowiec. Od stycznia będzie obowiązywał bon żłobkowy

Od nowego roku kwota zostanie zwiększona do prawie 4,6 mln zł, co pozwoli dofinansowanie pobytu nawet 766 dzieci. Dotacja wypłacana będzie na podstawie wniosku rodzica, zgodnie z przedstawionym potwierdzeniem dokonania opłaty za żłobek za dany miesiąc. – To oznacza, że rodzice nie muszą martwić się i szukać niepublicznej placówki, która w konkursie otrzymała dofinansowanie. Można powiedzieć, że teraz dotacja będzie szła za dzieckiem – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.