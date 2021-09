Sosnowiec. Krzysztof Materna odwiedził rodzinne miasto i zasadził wiśnię

To już 19. edycja Święta Drzewa Klubu Gaja. - Zmiany klimatu, zmniejszanie się zielonych przestrzeni w miastach i nieustająca presja człowieka na środowisko sprawiły, że jeszcze bardziej potrzebujemy każdego skrawka przyrody w mieście. To ona daje nam wytchnienie i odpoczynek ale jest też domem dla licznych zwierząt. Czym bardziej różnorodne będą nasze parki i zieleńce tym lepiej odpowiemy na potrzeby ludzi i przyrody oraz polepszymy naszą wspólną jakość życia. Wspaniale, że możemy z mieszkańcami i władzami Sosnowca zadbać o ludzi, przyrodę i zwierzęta - powiedział nam Jacek Bożek, założyciel i prezes Klubu Gaja, który ze swoją akcją do Sosnowca zawitał po raz pierwszy.