Sosnowiec. Koronawirus. Dostali nowoczesny sprzęt do walki z COVID-19

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu ma nowy, nowoczesny sprzęt do leczenia COVID-19. To dwa zestawy urządzeń do wysoko-przepływowej tlenoterapii donosowej Airvo 2.

Share

Sosnowiec. Szpital św. Barbary otrzymał nowy sprzęt do walki z koronawirusem. Źródło: Wojewódzki Szpital im. św. Barbary w Sosnowcu