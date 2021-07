Sosnowiec. Koreański inwestor wsparł szkołę. Co przekazał?

Sosnowiec. Koreańskie wsparcie dla technikum samochodowo-mechanicznego

SK Hi-Tech Battery Materials Poland to firma, która związała się z Zagłębiem, budując zakład na terenie Sosnowiecko-Dąbrowskiej podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. - To szansa dla uczniów szkoły, by realizować swoje plany w świecie elektromobilności, którego ważna częścią są zakłady SK Hi Tech. Pomagamy naszym inwestorom w znalezieniu partnerów z którymi mogą realizować swoje plany, tak jak w Sosnowcu – podkreśla Mateusz Rykała, wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.