Sosnowiec. Idą mrozy, w drogę rusza CiepłoBus

- To wspólna inicjatywa Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego oraz Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia. Autobus zostanie udostępniony przez sosnowiecki PKM Sosnowiec. Chcemy w ten sposób pomóc osobom najbardziej potrzebującym. Nadchodzą zimne dni, dla wielu z nich zapewne będzie to jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Każdego dnia autobus będzie podstawiany w okolicach ul. Robotniczej w Konstantynowie, o godz. 15.45. Po ok. 30 minutach wyruszy w trasę, aby odwiedzić sosnowieckie dzielnice.

- W każdym z poniżej podanych miejsc autobus będzie zatrzymywał się na kilkadziesiąt minut do godziny, aby można się było ogrzać i spokojnie spożyć posiłek. Przewidujemy, że autobus będzie jeździł po mieście do północy. Ostatnim przystankiem będzie ogrzewalnia mieszcząca się przy ul. Piotrkowskiej 23. W przypadku gdy będzie taka potrzeba, autobus przewiezie wówczas do ogrzewalni osoby bezdomne - podkreśla Leszek Falis, dyrektor sosnowieckiego Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia.